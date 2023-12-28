В Подмосковье иностранца лишили гражданства за уклонение от службы

В Подмосковье мужчина уклонился от призыва на военную службу и лишился паспорта РФ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Уроженец Таджикистана получил гражданство России в 2019 году. В 2022 году после медкомиссии его признали годным и уведомили о том, что он должен отправиться на службу. Мужчина в комиссариат не явился.

После этого в марте 2023 года суд признал уроженца Таджикистана виновным по статье об уклонении от призыва. Соответствующая статья является основанием для прекращения гражданства.

Ранее в Петербурге девять уроженцев стран ближнего зарубежья лишились гражданства. У всех забрали паспорта после того, как они совершили преступления. Известно, что большая часть из них были связаны с торговлей наркотиками.

Ранее в Чите трое мигрантов надругались над 21-летней девушкой.