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В Подмосковье иностранца лишили гражданства за уклонение от службы

В Подмосковье уроженец Таджикистана лишился гражданства РФ за уклонение от армии

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Подмосковье мужчина уклонился от призыва на военную службу и лишился паспорта РФ. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Уроженец Таджикистана получил гражданство России в 2019 году. В 2022 году после медкомиссии его признали годным и уведомили о том, что он должен отправиться на службу. Мужчина в комиссариат не явился.

После этого в марте 2023 года суд признал уроженца Таджикистана виновным по статье об уклонении от призыва. Соответствующая статья является основанием для прекращения гражданства.

Ранее в Петербурге девять уроженцев стран ближнего зарубежья лишились гражданства. У всех забрали паспорта после того, как они совершили преступления. Известно, что большая часть из них были связаны с торговлей наркотиками.

Ранее в Чите трое мигрантов надругались над 21-летней девушкой.

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