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Басков ответил Погребняк, назвавшей певца ненастоящим мужчиной

Певец Николай Басков припомнил Погребняк драку в центре Москвы после критики

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Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Николай Басков ответил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогерше Марии Погребняк, которая оскорбила артиста после высказываний певца в адрес Ольги Бузовой.

«До какой степени деградации и распущенности надо дойти — это ваши слова, Мария!!! А чтобы женщину уважали, она прежде всего должна сама вести себя достойно», — написал исполнитель (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Свою публикацию Басков сопроводил старым видеороликом, на котором Погребняк дерется с бывшей женой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой. Тогда дерущихся и попеременно валяющихся на тротуаре девушек засняли на Сухаревской площади в Москве.

17 июня Погребняк опубликовала в личном блоге пост, обращенный к Баскову. Она заявила, что в стране недостаток настоящих мужчин, и посетовала: «До какой степени распущенности нужно дойти, чтобы назвать женщину козой?» Погребняк уличила Баскова в том, что певец оскорбил Ольгу Бузову.

До этого певец подшутил над коллегой на премии МУЗ-ТВ и сказал, что впервые увидел, «чтобы Оля оделась полностью». Звезда, в свою очередь, посетовала о нехватке в стране хороших ведущих. Басков не стал конфликтовать со звездой на сцене, но написал в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит».

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