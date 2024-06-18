Мбаппе пошутил по поводу сломанного носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети X иронично отреагировал на перелом носа, полученный в матче чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии.

«Есть идеи насчет маски?» — написал Мбаппе.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Встреча, которая состоялась на арене «Меркур Шпиль-Арена» в немецком Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оказался автоголом: французский нападающий Мбаппе совершил навес, а австриец Максимилиан Вёбер в попытке сыграть головой на перехвате переправил мяч в ворота. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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