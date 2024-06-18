Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, НАТО «рвется к войне на Украине» и финансирует республику на десятки миллиардов, поскольку Трамп выразил несогласие с конфликтом и осудил Владимира Зеленского. К публикации Филиппо прикрепил ролик с выступлением Трампа, где он называет украинского лидера «величайшим торговцем в истории».

«Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!» — написал Филиппо.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

Ранее французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина.