В КНДР заявили, что сражаться плечом к плечу с Россией считают честью

КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с РФ за защиту международной справедливости. Об этом сообщается в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР «Нодон синмун».

«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным товарищем как российский народ», — говорится в публикации.

В «Нодон синмун» россияне называются храбрыми людьми, которые страстно любят свою Родину, справедливость и мир. В статье утверждается, что российский народ вынужден отвечать на провокации и угрозы враждебных сил и вести борьбу за обеспечение безопасности страны и мира в своем регионе.

До этого президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» заявил, что российская сторона высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине. Российский лидер также отметил решимость Северной Кореи в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

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