Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР заявили, что сражаться плечом к плечу с Россией считают честью

«Нодон синмун»: КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с Россией

close
100%
Артем Геодакян/РИА Новости

КНДР считает честью сражаться плечом к плечу вместе с РФ за защиту международной справедливости. Об этом сообщается в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР «Нодон синмун».

«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным товарищем как российский народ», — говорится в публикации.

В «Нодон синмун» россияне называются храбрыми людьми, которые страстно любят свою Родину, справедливость и мир. В статье утверждается, что российский народ вынужден отвечать на провокации и угрозы враждебных сил и вести борьбу за обеспечение безопасности страны и мира в своем регионе.

До этого президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» заявил, что российская сторона высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине. Российский лидер также отметил решимость Северной Кореи в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами