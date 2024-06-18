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НАТО призвали пригласить Украину в альянс на саммите в Вашингтоне

Hill: Украину нужно пригласить в НАТО на саммите в Вашингтоне и удвоить помощь

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО следует пригласить Украину к членству в альянсе на предстоящем саммите организации в Вашингтоне, тем самым продемонстрировав приверженность поддержке республики в конфликте с Россией. Об этом пишет The Hill.

«Вместо того, чтобы праздновать свою историю, НАТО должна творить историю на саммите, направив приглашение Украине присоединиться. Приглашение не означает немедленного членства, но оно демонстрирует приверженность», — говорится в тексте.

Как следует из текста, приглашение Киева в альянс «не лишено противоречий», однако при наличии «творческого мышления» саммит НАТО в Вашингтоне может войти в историю. Как пишет The Hill, конфликт России и Украины не является аргументом, чтобы «сидеть сложа руки и ничего не делать» для продвижения последней в альянс.

«Окончательная дата членства будет определена, когда все члены согласятся с тем, что обстановка в области безопасности внутри страны является удовлетворительной. Этот разумный подход хорош для НАТО, удовлетворяет ожидания Украины и признает реалии на местах», — считают авторы.

В материале также отмечается, что вместе с приглашением страны НАТО должны удвоить усилия по вооружению Украины «для победы над Россией».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

Ранее Столтенберг заявил о гарантиях безопасности Украины при ее членстве в НАТО.

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