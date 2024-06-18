В Ленинградской области тушат крупный пожар

В городе Гатчина Ленинградской области спасатели локализовали возгорание в трехэтажном производственном здании на 1,5 тыс. квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В тушении задействованы 30 специалистов и восемь единиц техники, пояснили в ведомстве.

До этого пожар случился в резервуаре с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. Площадь пожара составляла 5 тысяч кубометров, позднее она сократилась до 3,2 тысячи кубометров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что причиной огня стала атака беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам губернатора, в настоящее время лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами не зафиксировано.

Как пояснили в МЧС, в тушении пожара задействованы 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее появились кадры мощной вспышки на подстанциии в Ростове-на-Дону.