Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько в РФ будет стоить самая черная версия внедорожника Tank 500

Антихромовая версия внедорожника Tank 500 будет стоить в России 7,7 млн рублей

close
100%
Great Wall Motor

Китайский внедорожник Tank 500 в новом топовом исполнении под названием Blacktrail будет стоить в России от 7,7 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Старт продаж автомобиля запланирован на июль 2024 года.

Автомобиль получил черные «антихромовые» элементы, а именно: решетку радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса и пластиковую накладку на бампер сзади.

Новый Tank 500 Blacktrail комплектуется трехлитровым бензиновым двигателем V6 с увеличенной на 20% мощностью. Он развивает 354 л.с. и работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Другой особенностью такого Tank 500 стало наличие двух топливных баков — основного и дополнительного объемом 80 и 50 литров соответственно. Таким образом, автомобиль может проехать без дозаправки более 1100 км, утверждает производитель.

До этого стало известно что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что российский автомобиль «Атом» соберут из китайских деталей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами