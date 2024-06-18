Стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО

При захвате следственного изолятора в Ростове-на-Дону был третий заложник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что третьим заложником оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Горох. Мужчина получил ножевое ранение при попытке противостоять захватчикам. Несмотря на это, он смог вырваться из рук террористов и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате.

Закрыв террористов в одном из блоков, Горох оповестил свое руководство. На переговоры прислали Александра Богму, которого террористы также захватили.

Вскоре после этого спецназ ликвидировал всех шестерых захватчиков. Двое других силовиков не пострадали. Гороху медики оперативно оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Ранее в СИЗО Ростова-на-Дону нашли запрещенные предметы после захвата заложников.