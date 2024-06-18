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Мошенника, похитившего более 10 млн рублей, задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали афериста, похитившего более 10 млн рублей

В Ростовской области задержали мошенника, который украл более 10 млн рублей у жителей разных регионов России с помощью чужих сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, обвиняемый приобретал сим-карты будущих жертв и абонентские номера с логинами и паролями для входа в приложения онлайн-банков. Он использовал две схемы, с помощью которых ему удавалось похищать средства.

В первом случае он входил на сайт Госуслуг с помощью выкупленных сим-карт и привязанных к ним номеров телефона. Задержанный менял пароль и получал доступ к персональным данным. Это позволяло ему оформлять кредиты и переводить средства на счета подставных лиц. Во втором случае мошеннику удавалось проделать те же действия с личными кабинетами жертв в приложениях мобильных банков.

В общей сложности злоумышленник завладел 287 сим-картами. В ходе обыска у мужчины изъяты шесть телефонов и два ноутбука, общая сумма ущерба оценивается в 10 млн рублей. Афериста удалось задержать, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Ярославле юноша оформлял кредиты на друзей и попал под следствие.

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