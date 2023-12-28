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В Белгородской области село попало под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — отметил глава региона.

Он уточнил, что «пострадавших нет». Осколки ракет выбили окна и посекли фасад и забор в частном жилом доме. На месте уже начала работу комиссия по оценке ущерба, в ближайшее время специалисты намерены приступить к ликвидации последствий.

Накануне в регионе несколько сел попали под обстрел ВСУ. Они расположены в Грайворонском городском округе. Гладков обратил внимание, что в селе Дроновка осколки снаряда повредили крышу домовладения. В населенном пункте Рождественка повреждения получила ЛЭП и два частных дома. Губернатор добавил, что восстанавливать поврежденные объекты будут после согласования с министерством обороны.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ повредил школу в Донецке.

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Обстрелы Белгородской области
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