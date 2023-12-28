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В Кемеровской области комплексно поддержат молодых педагогов

Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки педагогов в Кузбассе

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Наставничество является частью «бесшовной» модели образования, которая внедряется в Кемеровской области. Об этом на заседании Госсовета на тему «О повышении роли и престижа педагога и наставника», которое провел президент России Владимир Путин, заявил глава региона Сергей Цивилев.

На заседании президент подчеркнул важную роль наставников в формировании мировоззрения подрастающего поколения.

«Сегодня мы возвращаемся к этим традициям, берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования. Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий», — сказал он.

Как подчеркнул Цивилев, кадровый резерв для предприятий и организаций Кузбасса начинают готовить еще с детского сада и школы. По его словам, для привлечения в школы грамотных и прогрессивно мыслящих специалистов в регионе действует комплексная система поддержки молодых педагогов.

«Особое внимание уделяем тем, кто согласен переехать и работать в сельских школах. В итоге число заявлений абитуриентов на педагогические специальности выросло на 30% по сравнению с 2022 годом», — отметил Цивилев.

Так, 22 декабря губернатор вручил 25 педагогам региона, переехавшим на работу в сельские населенные пункты и малые города Кузбасса, сертификаты по 1 млн рублей. Такая мера поддержки введена в регионе в 2023 году.

Также по предложению Цивилева в региональный закон «Об образовании» добавили пункт о поощрении педагогов, которые готовят учеников 8–11 классов к олимпиадам. С 1 января следующего года подготовившему победителя всероссийской олимпиады школьников будут выплачивать 30 тысяч рублей, а призера — 20 тысяч.

Кроме того, в регионе учителя, живущие и работающие в селах, рабочих поселках и в пгт получают полную компенсацию оплаты жилых помещений, отопления и освещения. Также для молодых специалистов есть 9 доходных домов. Педагоги могут жить в таких домах в течение пяти лет, оплачивая только коммунальные услуги. Предполагается, что за это время они могут приобрести свое жилье или накопить на первоначальный взнос и оформить ипотеку.

Помимо этого, для молодых учителей в Кузбассе работает «Школа наставничества», в которой опытом делятся более 700 профессионалов.

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