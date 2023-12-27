Названы способы решения проблемы бродячих собак в России без эвтаназии

В нескольких российских регионах приняли закон об усыплении бездомных собак, если в течение месяца после их отлова не объявится хозяин. Однако некоторые общественники предложили альтернативные и гуманные способы, без эвтаназии животных, пишет РИА Новости.

Сейчас в России действует программа ОСВВ («Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат»). То есть бездомных животных после отлова осматривают, если надо — отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров и не проявляет агрессию, то его отпускают на волю там же, где подобрали.

Однако летом приняли законопроект, дающий регионам право разрешать усыплять бездомных собак. Это разделило общество на два лагеря: власти уверены, что она поможет решить проблему, но общественники забили тревогу, считая, что инициатива легализует безнаказанный отстрел животных и может привести к росту нападений.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что регионы, которые приняли закон об эвтаназии, предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления. По его словам, способов справиться с проблемой гуманно и без усыпления много. Например, он предложил строить больше приютов. Также он призвал ввести штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет.

Он напомнил, что по закону эвтаназию можно провести только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях животного. В итоге депутат попросил Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что сказанные им слова о необходимости отстреливать «бродячих» собак и «ставить к стенке» защитников бездомных животных были произнесены в эмоциональном порыве.