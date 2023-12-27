В Уфе повар избил коллегу за готовку под музыку

В уфимском пабе «Дублин» повара устроили драку из-за музыкальных предпочтений одного из сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Инцидент произошел в ирландском пабе в Уфе, повара находились на кухне и работали под музыку. В какой-то момент су-шефу разонравился трек, под который шла готовка, он выключил музыку, но его коллега решил продолжить прослушивание.

Между мужчинами завязалась ссора, которая быстро переросла в драку. Потасовку пришлось разнимать другим сотрудникам заведения, пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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