Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве и Подмосковье в среду, 27 декабря, ожидается до -2°С. В столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой снег. Также ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2...0°С. Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер скоростью 5-10 м/c.

В ночь на четверг столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Прогнозируется северо-западный, западный ветер скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 736 мм рт. ст., а ночью — 741 мм рт. ст.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Архангельскую, Амурскую, Вологодскую области, Камчатку, Якутию и ряд других регионов России ожидает необычно холодное завершение 2023 года.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.