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Россиянина задержали за пожар, в котором сгорели автомобили на 50 млн рублей

Shot: в Чите мужчина покурил на стоянке и сжег машин на 50 млн рублей

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В Чите перекур закончился пожаром на стоянке, где сгорели 34 автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, 39-летний мужчина устроился на парковку охранником. У россиянина были долги перед конторами, выдающими микрозаймы.

В день инцидента мужчина вышел покурить и спровоцировал крупный пожар, который охватил обширную территорию. В результате сгорели более 30 машин, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый задержан. Россиянин может попасть в колонию. Известно, что ранее он уже был судим по статьям о кражи, драку и грабеж.

Ранее на Сахалине женщина подожгла подъезд знакомого после неудачного свидания.

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