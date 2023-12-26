Генпрокурор Абхазии призвал жителей не участвовать в митинге оппозиции

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан республики воздержаться от участия в несанкционированном митинге оппозиции. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

По его словам, возле правительственных зданий ведется видеонаблюдение. При этом межведомственная оперативно-следственная группа планирует вести на местах круглосуточное дежурство.

«В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы в соответствии с наделенными полномочиями обязаны применить весь комплекс мер», — сообщил Агрба.

Ранее сообщалось, что в Абхазии у здания парламента страны начали собираться противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России. Отмечается, что люди начали собираться с 15:00 мск после того, как стало известно, что сегодня парламент планирует ратифицировать соглашение по передаче госдачи. Как заявил пришедший на митинг бывший кандидат в президенты Абхазии Микаа Леван, протестующие не будут расходиться, пока «вопрос не будет решен в пользу народа». В итоге парламентское заседание перенесли на 27 декабря.

Как писал ТАСС, соглашение о передаче госдачи в Пицунде России было подписано в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получает имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

Ранее в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России.