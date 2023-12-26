МВД России объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Олещуку грозит до 20 лет тюремного заключения. Его разыскивают по части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в России объявлен в розыск руководитель украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов. По информации МВД, Буданов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом не была названа статья, по которой начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины объявили в розыск.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что Евросоюз рассматривает главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.