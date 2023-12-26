Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как низкое давление отражается на здоровье и как с этим бороться

Врач Кабычкин: скачки атмосферного давления опасны для некоторых людей

close
100%
Shutterstock

Резкие скачки атмосферного давления влияют на человеческий организм, особенно на тех, кто является метеозависимым. Об этом с беседе с RT рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

По его словам, пациенты с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной, проблемы почек — особенно подвержены метеопатии.

«Наш организм подстраивается под окружающую среду, но если адаптация артериального давления под наружное атмосферное давление нарушена, то человек испытывает дискомфорт, слабость, вялость, повышенную утомляемость, головные боли, потливость, слезливость», — объяснил эксперт.

При этом врач назвал способы борьбы с таким состоянием. Например, помогут физическая активность и витамины. Также доктор посоветовал побольше гулять на свежем воздухе или делать кислородные ингаляции тем, кто не выходит на улицу. Если же симптомы особенно беспокоят, то лучше обратиться к врачу, заключил Кабычкин.

Ранее эксперты назвали самый полезный и самый вредный виды шоколада.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами