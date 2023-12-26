Врач рассказал, как низкое давление отражается на здоровье и как с этим бороться

Резкие скачки атмосферного давления влияют на человеческий организм, особенно на тех, кто является метеозависимым. Об этом с беседе с RT рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

По его словам, пациенты с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной, проблемы почек — особенно подвержены метеопатии.

«Наш организм подстраивается под окружающую среду, но если адаптация артериального давления под наружное атмосферное давление нарушена, то человек испытывает дискомфорт, слабость, вялость, повышенную утомляемость, головные боли, потливость, слезливость», — объяснил эксперт.

При этом врач назвал способы борьбы с таким состоянием. Например, помогут физическая активность и витамины. Также доктор посоветовал побольше гулять на свежем воздухе или делать кислородные ингаляции тем, кто не выходит на улицу. Если же симптомы особенно беспокоят, то лучше обратиться к врачу, заключил Кабычкин.

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