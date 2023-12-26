Путин посетил Царское Село в рамках саммита стран СНГ

Президент России Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге вместе с коллегами из стран СНГ, приехавшими на саммит. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты пишут, что российский президент и другие лидеры успели посмотреть костюмированное шоу перед Екатерининским дворцом. Площадь заполонили люди, одетые под характерные типажи разных эпох: уличных торговцев, придворных дам, солдат времен Петра I, гусаров и так далее.

После этого Путин вместе с коллегами отправились осматривать дворец, после которого должен состояться торжественный обед.

Лидеры стран Содружества уже успели посетить музей-заповедник «Павловск». Здесь высоких гостей встретили рождественскими колядками, затем был дан концерт с участием симфонического оркестра «Северная симфония», который вел спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Далее в программе — поездка в Петергоф.

Владимир Путин 26 декабря собрал в Санкт-Петербурге лидеров СНГ на предновогодний неформальный саммит. Встреча уже несколько лет традиционно проходит в российском городе в последних числах декабря в преддверии праздников.

Ранее сообщалось, что на саммит глав СНГ приехал президент Туркмении.