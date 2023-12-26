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Россиянам раскрыли три роковые ошибки в использовании гирлянды

Депутат Чаплин: случаи возгорания гирлянд участились из-за трех главных ошибок

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Shutterstock/ShineTerra

Новогодняя гирлянда может стать причиной пожара. В последнее время подобные случаи участились, отметил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его мнению, чтобы не допустить подобных ситуаций, нужно учитывать правила покупки и эксплуатации гирлянды. В беседе с Life он назвал три роковые ошибки, которые допускают россияне при украшении дома гирляндой.

«Случаи возгорания гирлянд участились из-за нескольких факторов. Первое — приобретение товаров на маркетплейсах – отметил Чаплин. — Покупатели все чаще приобретают товары через Интернет, там предлагают большие скидки, но это уловка, чтобы скорее продать товар плохого качества».

Также он подчеркнул важность использования гирлянды по инструкции. Так, обычно период их работы не превышает несколько часов, о чем сообщают не все производители. Включенная гирлянда на протяжении всего праздника или даже нескольких дней может привести к перегреву и возгоранию.

Третьей ошибкой депутат назвал неправильное размещение гирлянды в доме. Так, их нельзя вешать рядом с источниками тепла или влажными местами, а также оставлять включенными, когда все уходят из дома.

Напомним, также эксперты советуют проверять маркировку на шнуре питания гирлянды и паспорт изделия. Также отмечается, что длина шнура от вилки до первого диода не должна быть меньше 150 сантиметров.

Полицейские ранее задержали водителя за то, что он обмотал машину гирляндами.

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