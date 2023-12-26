В Минздраве РФ прокомментировали ЧП с дошкольницей, уколовшейся шприцем

Дошкольницу, которая укололась шприцем на территории детского сада, осмотрели медики, после чего отпустили ее домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

«Девочка была осмотрена медицинскими специалистами, после чего в удовлетворительном состоянии отпущена домой», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка привезли в медучреждение родители. До этого девочка укололась шприцем с неизвестным веществом, который нашла на площадке образовательного учреждения в подмосковном Орехово-Зуево.

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