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В Минздраве РФ прокомментировали ЧП с дошкольницей, уколовшейся шприцем

Минздрав: врачи отправили домой девочку, уколовшуюся шприцем в Орехово-Зуево

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Shutterstock

Дошкольницу, которая укололась шприцем на территории детского сада, осмотрели медики, после чего отпустили ее домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

«Девочка была осмотрена медицинскими специалистами, после чего в удовлетворительном состоянии отпущена домой», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка привезли в медучреждение родители. До этого девочка укололась шприцем с неизвестным веществом, который нашла на площадке образовательного учреждения в подмосковном Орехово-Зуево.

Ранее в Уфе уволили воспитателя детсада, которая издевалась над ребенком-инвалидом.

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