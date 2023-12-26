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Глава Финляндской Церкви отказался служить с предстоятелем Православной церкви Украины

Глава Финляндской Церкви Лев отказался служить с предстоятелем ПЦУ Думенко

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Murad Sezer/Reuters

Представитель Финляндской Церкви Константинопольского патриархата архиепископ Лев отказался служить с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Сергеем Думенко (Епифанием), сославшись на состояние здоровья. Об этом сообщает «Ромфея» со ссылкой на свои источники.

Визит главы ПЦУ в Финляндию и Швецию готовился в режиме строжайшей секретности. Отмечается, что Лев и Епифаний должны были отслужить литургию 16 декабря, в день годовщины интронизации архиепископа Хельсинкского, но представитель Финляндии внезапно отказался от совместной службы из-за состояния здоровья. Примечательно, что Лев присутствовал на службе.

Епифанию пообещали, что 16 декабря будет проведена совместная служба с митрополитом Оулусским Илией или епископом Хаминским Сергием, чего в итоге не произошло. Оулусский митрополит отказался служить с Думенко, а епископ Сергий просто не приехал на службу.

13 декабря сообщалось, что священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий».

15 декабря Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск

В РПЦ объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине назвали бредом.

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