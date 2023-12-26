Глава Финляндской Церкви отказался служить с предстоятелем Православной церкви Украины

Представитель Финляндской Церкви Константинопольского патриархата архиепископ Лев отказался служить с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Сергеем Думенко (Епифанием), сославшись на состояние здоровья. Об этом сообщает «Ромфея» со ссылкой на свои источники.

Визит главы ПЦУ в Финляндию и Швецию готовился в режиме строжайшей секретности. Отмечается, что Лев и Епифаний должны были отслужить литургию 16 декабря, в день годовщины интронизации архиепископа Хельсинкского, но представитель Финляндии внезапно отказался от совместной службы из-за состояния здоровья. Примечательно, что Лев присутствовал на службе.

Епифанию пообещали, что 16 декабря будет проведена совместная служба с митрополитом Оулусским Илией или епископом Хаминским Сергием, чего в итоге не произошло. Оулусский митрополит отказался служить с Думенко, а епископ Сергий просто не приехал на службу.

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