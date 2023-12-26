В Сербии заявили, что РФ помогла сохранить порядок в республике

Россия поддержала Сербию в связи с текущими беспорядками в стране, что поспособствовало сохранению конституционного порядка в республике. Об этом РИА Новости заявил бывший руководитель Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.

По его словам, РФ всегда вела себя по отношению к Сербии как союзник и партнер, уважающий волю народа страны. Вулин выразил сомнение, что сербскому государству удалось бы остаться в своих границах, если бы не поддержка России.

«Россия и в этот раз (во время митингов за повторные выборы. — «Газета.Ru») была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен», — заметил лидер сербских социалистов.

Он также добавил, что президент Сербии Александар Вучич — единственный европейский лидер, который не присоединился к антироссийской истерии и не стал вводить санкции против РФ.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования.

25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией».

Ранее Вучич выразил решимость прекратить беспорядки в Белграде в рамках закона.