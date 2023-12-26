Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе красной икры

Качественная икра должна состоять только из самой икры и соли. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Хорошая и качественная икра должна содержать только икру и соль, без добавления консервантов, подсолнечного масла или глицерина», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что вышеуказанные вещества могут быть опасны для здоровья. Также врач посоветовал обращать внимание на то, чтобы банка не была вздутой. Независимо от того, жестяная она, стеклянная или пластиковая.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что некачественной икрой можно отравиться. По ее словам, продукт должен быть изготовлен по ГОСТ, а на упаковке выбиты дата выпуска и срок хранения.

Также, по ее словам, стоит обратить внимание на место вылова. Наилучший вариант — Дальний Восток. Если банка прозрачная, важно посмотреть, чтобы там было меньше жидкости. Кроме того, упаковку стоит потрясти: если бульон булькает, значит икра не очень высокого качества.

Ранее эксперт назвал три главных критерия качественной икры.