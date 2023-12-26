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Диетолог объяснила, как правильно выбрать полезные пельмени

Диетолог Журавлева: нормальные пельмени помогают похудеть

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075please/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пельмени могут быть полезным блюдом и даже помочь похудеть, убеждена диетолог Полина Журавлева. Правда, для этого лучше всего делать их дома самостоятельно. Если же речь идет о покупке, то нужно внимательно изучать состав, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Современные магазинные пельмени – это всегда киндер-сюрприз, правда не всегда внутри вас ожидает что-то приятное. Доподлинно неизвестно, что производитель добавляет. Поэтому в идеале, конечно, лепить их самому и крутить фарш для пельменей тоже самому», – считает Журавлева.

Мясо у хороших пельменей не должно быть жирным, лучше, чтобы в составе не было свинины, отметила эксперт. Также следует избегать покупки пельменей, если в составе много специй, соли или глутамата натрия – такой продукт вреден для желудочно-кишечного тракта, подчеркнула диетолог.

При приготовлении домашних пельменей лучше использовать более полезную муку – цельнозерновую или гречневую. Хорошее тесто и качественное мясо для фарша делает это блюдо полезным, в том числе для фигуры, считает Журавлева. В таких пельменях, по ее словам, много волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы.

«Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», – добавила диетолог, напомним, что пельмени также хорошо усваиваются.

Отметим, что диетологи считают мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса. Также врачи предупреждают о вреде покупных пельменей из-за некачественного мяса и избытка соли.

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