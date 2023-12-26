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Россиянам рассказали о пользе и вреде для здоровья гранатового сока

ОСН: гранатовый сок полезен, но его нельзя пить при гастрите и других заболеваниях

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Freepik.com

Гранатовый сок содержит много витаминов и микроэлементов, этот напиток укрепляет сердечную мышцу, улучшает состав крови и способствует повышению гемоглобина. Однако при некоторых заболеваниях – таких, как гастрит – его употреблять не рекомендуется выяснила Общественная Служба Новостей.

В гранатовом соке много антиоксидантов, защищающих клетки организма от свободных радикалов. В основном, это флавоноиды и танины в сочетании с витаминами С, К и Е. Полезно пить гранатовый сок при воспалительных процессах, также он помогает в борьбе с инфекциями, подавляет рост микробов, способствующих развитию пародонтита.

Помимо этого, пищевые волокна в соке поддерживают баланс микробиоты кишечника, а витамин С способствует выработке коллагена для кожи, костей и стенок сосудов. Для мужчин гранатовый сок полезен для здоровья мочеполовой системы, а женщинам он помогает наладить работу яичников.

Однако лучше не злоупотреблять гранатовым соком при геморрое и частых запорах, воспалении поджелудочной железы, гастрите и язвенном поражении слизистой желудка или при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях.

Также если речь идет о гранатовом фреше, то если следует разбавлять водой или другими соками (свекольным или морковным) в пропорции два к одному, то есть на 50%.

Напомним, диетологи считают гранатовый сок самым полезным за счет антиоксидантов и антоцианов. Отмечается, что он помогает восстановить силы и повысить иммунитет.

Ранее диетолог назвала самые полезные продукты для мозга.

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