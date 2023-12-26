Большинство россиян признались, что у них нет новогоднего настроения

Новогоднее настроение появилось только у 11% россиян, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

По их словам, атмосфера праздника их окружает повсюду. При этом 30% опрошенных надеются, что праздничное настроение у них появится к концу недели, когда закончится рабочая неделя.

59% респондентов признались, что их не радует приближение Нового года. Среди них 12% отметили, что на данный момент им не до праздника из-за личных проблем, семейных трагедий и других неприятностей. 47% опрошенных сообщили, что новогоднего настроения у них нет на протяжении нескольких лет. Некоторые уточнили, что для них Новый год не является особым праздником, другие считают его праздником для детей, а не для взрослых.

«Дети выросли. Внуки далеко. А сам праздник как-то совсем перестал радовать», — призналась участница опроса.

Исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым популярным у пользователей соцсетей на Новый год было пожелание счастья, отмеченное более чем в 16% сообщений.

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