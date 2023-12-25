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В центре Киева появились блокпосты для досмотра автомобилей

В Киеве на Подоле появились новые блокпосты для досмотра автомобилей

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РИА Новости

В центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что это могут быть ранее анонсированные блокпосты, на которых раздают повестки. Представители правоохранительных органов утверждают, что на КПП проводят «специальные мероприятия»:  проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещенных вещей.

До этого бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак заявил, что в украинских городах с 28 декабря установят контрольные пункты пропуска (КПП) для вручения повесток. Так власти намерены решать вопрос мобилизации.

По словам Кишака, украинских военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения, нужно заменить.

Ранее на Украине заявили, что не все чиновники перешли на «военные рельсы».

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал появление в стране электронных повесток в ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкоматов в России).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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