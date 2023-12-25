В Хабаровске работники «скорой» не захотели оказать помощь мужчине с пробитой головой

Работники «скорой» не хотят оказывать необходимую медицинскую помощь жителям «старого дома», которых считают маргиналами. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

Медиков попавшему в беду молодому человеку с пробитой головой вызвал житель микрорайона ДОС. Бездомный поселился в его подъезде и жил там около полугода, жильцы дома знали его историю и с пониманием относились к тяжелой жизненной ситуации мужчины. Недавно они заметили, что у него пробита голова, и поняли, что ему нужна срочная помощь.

С первой попытки вызвать медиков по указанному адресу не получилось, те заявили, что «это не в их компетенции», но настойчивый местный житель добился выезда бригады. Однако работники «скорой» отказались госпитализировать человека с черепно-мозговой травмой, так как «бомжами не занимаются». При этом они буквально заставили пострадавшего подписать отказ от медобслуживания.

В итоге вместо больницы мужчина с пробитой головой попал в полицейский участок. Как уточняется, скорая помощь редко отвечает на вызовы жителей этого микрорайона, считая, что там живут одни маргиналы.

Ранее в Люберцах врачи отказались доставать монету из кишечника ребенка.