Во Франции отпустили пятерых задержанных по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов Франции отпустили пятерых молодых людей, которые были задержаны по подозрению в подготовке теракта на территории республики. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Пока молодые люди находились под стражей, следователи провели проверку. Как уточняется в публикации, специалисты пытались выяснить, «была ли у арестованных цель совершения теракта».

Однако, согласно материалу, данный факт не подтвердился. В результате сотрудники французской полиции отпустили всех молодых людей на свободу, подчеркнули авторы статьи.

23 декабря французская газета Est Republicain сообщила, что накануне контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек. Причиной послужили подозрения в подготовке теракта на территории страны.

По данным издания, мужчин взяли под стражу в городе Нанси. Всех пятерых человек задержали одновременно.

В конце ноября в Париже стражи порядка задержали 13 ультраправых активистов, наносивших граффити с символом свастики на дорогах. При этом семеро из них были признаны лицами, угрожающими государственной безопасности.

Ранее в Германии и Австрии раскрыли планы совершения ряда терактов на Рождество.