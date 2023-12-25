Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции отпустили пятерых задержанных по подозрению в подготовке теракта

BFMTV: во Франции отпустили пятерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Франции отпустили пятерых молодых людей, которые были задержаны по подозрению в подготовке теракта на территории республики. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Пока молодые люди находились под стражей, следователи провели проверку. Как уточняется в публикации, специалисты пытались выяснить, «была ли у арестованных цель совершения теракта».

Однако, согласно материалу, данный факт не подтвердился. В результате сотрудники французской полиции отпустили всех молодых людей на свободу, подчеркнули авторы статьи.

23 декабря французская газета Est Republicain сообщила, что накануне контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек. Причиной послужили подозрения в подготовке теракта на территории страны.

По данным издания, мужчин взяли под стражу в городе Нанси. Всех пятерых человек задержали одновременно.

В конце ноября в Париже стражи порядка задержали 13 ультраправых активистов, наносивших граффити с символом свастики на дорогах. При этом семеро из них были признаны лицами, угрожающими государственной безопасности.

Ранее в Германии и Австрии раскрыли планы совершения ряда терактов на Рождество.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами