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Россиянин вооружился ножом и ограбил друга и жену

В Кузбассе мужчина ограбил жену, чтобы вернуть деньги другу

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Depositphotos

Житель Междуреченска ограбил жену, чтобы вернуть деньги другу за похищенное у него имущество. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В дежурную часть обратился 44-летний мужчина и заявил, что его друг похитил принадлежащий ему телевизор стоимостью 50 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что приятель потерпевшего проник в его квартиру на первом этаже, вынес оттуда устройство и сдал его в комиссионный магазин. Хозяин телевизора узнал о произошедшем и попросил товарища вернуть похищенное.

Тогда вор, решивший возместить ущерб, но к тому времени потративший вырученные с продажи украденного телевизора деньги, пришел домой и напал на свою супругу. Он стал угрожать ей ножом, отобрал у женщины 25 тыс. рублей и мобильный телефон.

Совершившего кражу и разбой уже судимого 42-летнего местного жителя задержали, возбудили в его отношении уголовное дело и отправили под стражу. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин пытался вскрыть банкомат овощечисткой.

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