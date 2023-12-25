В Рособрнадзоре заявили о катастрофической нехватке переводчиков

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил, что в стране наблюдается острая нехватка переводчиков со знанием китайского и арабского языков. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил специалист, в настоящее время Москва активно развивает двусторонние отношения с Пекином и арабскими государствами. В связи с этим появилась необходимость в услугах переводчиков, которые владеют соответствующими языками.

«Без знания ими нашего языка, без знания нашими коллегами арабского языка уже есть большой запрос на переводчиков, а их не хватает, катастрофически, что с китайской стороной, что с арабским миром», — подчеркнул Музаев.

Он добавил, что подобная ситуация стала результатом «слишком большого крена» на Запад. В связи с этим глава Рособрнадзора указал на необходимость добиться равновесия в данной сфере.

Также специалист обратил внимание на строительство русских школ на территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Музаев назвал подобную форму сотрудничества нормальной и подчеркнул, что в прошлом Москва и Пекин поступали аналогичным образом.

В конце он сообщил, что в РФ постепенно увеличивается число граждан, изучающих и сдающих экзамен на знание китайского языка. Этот факт и недавняя поездка российского президента Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствуют о намерении стран еще больше укрепить дипломатические связи в ближайшие десятилетия, резюмировал глава службы.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о возможности изучения украинского языка в школах.