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Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию

Замглавы МИД Иванов: спрос иностранцев на поездки в РФ восстанавливается

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Сергей Компанийченко/РИА «Новости»

Восстановление спроса иностранных туристов на поездки в Россию наблюдается в последние месяцы, число заявок на визы в РФ растет. Об этом изданию kp.ru заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«В последние месяцы мы <…> отмечаем восстановление «отложенного» спроса на поездки в нашу страну, рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности — единой электронной визы (ЕЭВ)», — рассказал дипломат.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, что на продвижение России среди иностранных туристов потратят 300-400 млн рублей. Сообщается, что речь будет идти не только о странах СНГ.

В середине ноября в МИД РФ заявили, что более 120 тыс. иностранных граждан из более чем 50 стран успели воспользоваться единой электронной визой (ЕЭВ) для поездки в Россию.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков также сообщал, что в России в начале следующего года может появиться платежная карта для иностранных туристов.

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