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Визитная карточка Путина 1990-х годов была продана на аукционе за 2 млн рублей

Визитную карточку Путина 1990-х годов продали на аукционе за 2 млн рублей

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Александр Казаков/РИА Новости

Визитная карточка, принадлежавшая в 1990-е годы президенту России Владимиру Путину, была продана за два миллиона рублей на электронном аукционе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

На продажу была выставлена визитка Путина, занимавшего в начале 1990-х годов должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Примечательно, что несколько телефонных номеров на ней были написаны рукой Путина.

Стартовая цена визитной карточки составила тысячу рублей. За пять часов до начала торгов максимальная ставка достигла 200 тысяч рублей. В итоге визитка Путина была приобретена за два миллиона рублей.

Кто именно стал покупателем раритета неизвестно, так как аукционная площадка не сообщила данные победителя торгов.

Ранее автограф российского президента Владимира Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. Этот автограф Путин лично оставил американисту Валентину Зорину еще осенью 2001 года.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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