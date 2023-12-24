В Сочи произошел взрыв в жилом доме

В Сочи произошел взрыв в жилой шестиэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Повреждены как минимум два этажа здания — пятой и шестой, где оказались полностью снесены балконы в одном из подъездов. Взрыв произошел по адресу улица Трубачева, 26. О пострадавших пока сведений нет. Жители многоэтажного здания были эвакуированы.

Предварительной причиной взрыва называют утечку бытового газа.

До этого при взрыве газа в доме в Новочеркасске пострадали двое взрослых и ребенок.

«Пожар возник в квартире на пятом этаже, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси (ГВС) при проведении отделочных работ. Эвакуированы 10 человек, спасены два человека. Три человека (двое взрослых и ребенок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска», — говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников, задействовав 12 единиц техники.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.