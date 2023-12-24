В Кропивницком произошли взрывы

Взрывы произошли в административным центре Кировоградской области Украины городе Кропивницком. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне».

Подробности происходящего не уточняются.

Отмечается, что в настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

До этого 24 декабря звуки взрывов раздались в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Днем 24 декабря министерство энергетики Украины сообщило о повреждении тепловой электростанции (ТЭС) на территории страны. При этом в министерстве подчеркнули, что из-за произошедшего сотрудникам ТЭС пришлось в аварийном порядке отключить один из блоков. В целом на территории государства дефицит электроэнергии не зафиксирован, добавили представители ведомства.

Ранее на части Запорожской области, подконтрольной украинским властям, получил повреждения инфраструктурный объект.