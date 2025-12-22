На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» обыграл «Драконов»

«Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче КХЛ в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Ружичка, Джой Кин и Иван Рябов. У проигравшей команды единственную шайбу в игре оформил Никита Попугаев.

По итогам матча «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ с 44 очками после 38 матчей. «Драконы» находятся на девятой позиции с 36 очками. В следующем матче команды вновь встретятся между собой — игра пройдет на «СКА-Арене» 24 декабря, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1

Ранее Александр Овечкин назвал человека, который ему очень помог.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами