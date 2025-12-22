«Спартак» обыграл «Драконов»

Московский «Спартак» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Ружичка, Джой Кин и Иван Рябов. У проигравшей команды единственную шайбу в игре оформил Никита Попугаев.

По итогам матча «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ с 44 очками после 38 матчей. «Драконы» находятся на девятой позиции с 36 очками. В следующем матче команды вновь встретятся между собой — игра пройдет на «СКА-Арене» 24 декабря, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1

