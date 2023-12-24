В Херсоне произошли взрывы

Звуки взрывов раздались в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Указанная интерактивная карта была разработана министерством цифровой трансформации Украины.

«В Херсоне раздаются взрывы», — отметил Мрочко.

Однако иные подробности о ситуации в населенном пункте не сообщаются. В частности, не поступало никакой информации о количестве и местах взрывов.

Днем 24 декабря министерство энергетики Украины сообщило о повреждении тепловой электростанции (ТЭС) на территории страны. Как указано в заявлении ведомства, поврежденный объект находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

При этом в министерстве подчеркнули, что из-за произошедшего сотрудникам ТЭС пришлось в аварийном порядке отключить один из блоков. В целом на территории государства дефицит электроэнергии не зафиксирован, добавили представители ведомства.

Ранее на части Запорожской области, подконтрольной украинским властям, получил повреждения инфраструктурный объект.