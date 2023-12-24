Гулявший в парке петербуржец спас жизнь женщине, охваченной пламенем

В Санкт-Петербурге женщина загорелась в парке, ее спас случайный прохожий. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел сегодня утром в Южно-Приморском парке. Житель Красносельского района вышел на прогулку и стал невольным свидетелем страшной сцены. На глазах мужчины загорелась женщина. Он увидел, как огонь охватил незнакомку, и поспешил ей на помощь. Очевидец повалил пострадавшую на снег, потушил пламя, а затем вызвал «скорую» и полицейских.

Медики госпитализировали 48-летнюю женщину с ожогами 50% тела, а сотрудники органов внутренних дел изъяли с места происшествия бутылку со следами горючей жидкости.

Кроме того, правоохранители побеседовали с родственниками пострадавшей и выяснили, что в последнее время петербурженка жаловалась на нехватку денежных средств и волновалась из-за кредитных обязательства. Как уточняется, в 2011 году она уже пыталась свести счеты с жизнью из-за финансовых проблем, после чего была поставлена на учет в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.