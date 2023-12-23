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«Вмиг обвалилась»: жители Усть-Абакана рассказали об обрушении детской горки

Жительница Хакасии заявила, что ее ребенок разбил голову при обрушении горки

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Следственный комитет РФ/ТАСС

В хакасском поселке Усть-Абакан обвалилась детская горка. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица произошедшего Мила, горка обвалилась мгновенно, а из-за ЧП у ее ребенка разбита голова. Женщина отметила, что медики отказались осматривать ребенка, увидев, что он «стоит на ногах».

«Она вмиг обвалилась. Детей пострадало много, у одного ребенка два перелома позвоночника! Мой ребенок пострадал, так как был там, наверху. Медики посмотрели, что мы на ногах стоим, и отмахнулись от нас. У ребенка разбита голова! Видимо, горка была хлипкой, раз люди упали», — сказала она.

Александра, мать другого пострадавшего ребенка, в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что горка была «самая обычная», однако местные жители уже жаловались на ее хлипкость.

«У нас гематомы по всему телу, ушибы, дышать больно, рентген сделали, слава богу, переломов нет. Я не знаю, сколько пострадало, но, пока мы были в травмпункте, приехало еще пять детишек. Дату, когда ее установили, я не знаю, но скорее всего в начале декабря. Я конструкцию саму не рассматривала, но кто-то говорил, что конструкция была хлипкая. Я честно говорю, что не рассматривала ее — обычная горка, как каждый год ставят», — уточнила она.

23 декабря пресс-служба Усть-Абаканского Поссовета сообщила, что на рыночной площади обвалилась посадочная платформа деревянной горки, когда на ней катались дети. Глава поселка Елена Егорова сообщила о семерых пострадавших детях.

По данным республиканского СК, горка не была сдана в эксплуатацию, но ограждающих элементов, ограничивающих доступ к ней, установлено не было. В ведомстве уточнили, что при обрушении конструкции несколько детей упали с трехметровой высоты: двух девочек 10 и 11 лет госпитализировали с переломами ног, одну — с ушибами, мальчика забрали на «скорой» с травмой позвоночника. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области в передвижном цирке обрушилась трибуна со зрителями во время представления.

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