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В Польше протестующие приостановят блокировку пункта пропуска «Шегини-Медика

Польский вицеминистр: протестующие приостановят блокировку КПП «Шегини-Медика»

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские протестующие 24 декабря приостановят блокировку пункта пропуска «Шегини-Медика» на границе с Украиной, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на слова вицеминистра Министерства аграрной политики Польши Михала Колодзейчака.

Также сообщается, что блокаду пообещали снимать по праздникам.

22 декабря представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков.

18 декабря стало известно, что перевозчики Польши снова заблокировали КПП «Дорохуск-Ягодин». Это случилось после того, как местный суд разрешил перевозчикам начать новую блокаду границы с Украиной.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее на Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе.

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