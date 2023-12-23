В Польше протестующие приостановят блокировку пункта пропуска «Шегини-Медика

Польские протестующие 24 декабря приостановят блокировку пункта пропуска «Шегини-Медика» на границе с Украиной, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на слова вицеминистра Министерства аграрной политики Польши Михала Колодзейчака.

Также сообщается, что блокаду пообещали снимать по праздникам.

22 декабря представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков.

18 декабря стало известно, что перевозчики Польши снова заблокировали КПП «Дорохуск-Ягодин». Это случилось после того, как местный суд разрешил перевозчикам начать новую блокаду границы с Украиной.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее на Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе.