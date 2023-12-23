Горка в Хакасии, где пострадали дети, не была сдана в эксплуатацию

Горка в поселке Усть-Абакан, где пострадали семеро детей, не была сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Республике Хакасия.

«Установлено, что горка строилась, еще не была сдана в эксплуатацию, но при этом ограждающих элементов, ограничивающих доступ к горке, не было», — рассказали в ведомстве.

Также в республиканском СК уточнили, что при обрушении конструкции несколько детей упали с трехметровой высоты: двух девочек 10 и 11 лет госпитализировали с переломами ног, одну — с ушибами, мальчика забрали на «скорой» с травмой позвоночника.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в сельской администрации поселка заявили об обрушении конструкции на площади с детьми.