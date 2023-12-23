«Два открытых перелома ноги, перелом позвоночника»: в Хакасии обвалилась горка с детьми

В Усть-Абакане обвалилась установленная на рыночной площади посадочная платформа деревянной горки, когда на ней катались дети. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Усть-Абаканского Поссовета.

«Произошло серьезное происшествие: обвалилась горка. Есть пострадавшие, детям оказывается медицинская помощь. Сразу после случившегося на место приехали медики», — рассказали в пресс-службе, добавив, что на месте ЧП находится также глава поселка Нина Леонченко.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Глава поселка Елена Егорова сообщила о семерых пострадавших детях.

В паблике «Усть-Абакан» во «ВКонтате» рассказали о троих пострадавших несовершеннолетних.

«У одной из девочек на левой ноге два открытых перелома, лодыжка раздроблена, уже прооперировали. У мальчика позвоночника перелом в двух местах, у еще одной девочки перелом ноги», — поделилась подписчица паблика.

В пресс-службе республиканской прокуратуры заявили, что начали проверку по факту ЧП, ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкции.

Ранее число пострадавших в ДТП с школьным автобусом в Туве выросло до девяти.