Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах

МЧС: семь регионов РФ могут остаться без света и связи из-за непогоды

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Семь регионов России в субботу, 23 декабря, могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды. Об этом предупредили в МЧС РФ.

По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, велика вероятность возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из–за нарушений работы систем жизнеобеспечения населения. В ведомстве отметили, что возможны обрывы линий электропередачи и затруднения с передвижением транспорта, порывы ветра могут достигать 25 м/с.

В перечень регионов с риском ЧС вошли Краснодарский край, где в субботу ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер с порывами до 28 м/с, а также Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария — там обещают очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне прогнозируются порывы ветра 30-32 м/с, а по высокогорью — до 38 м/с.

13 декабря в Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии. Проблемы со светом возникли после того, как на линиях электропередачи произошли обрывы из-за плохих погодных условий и резкого перепада температур.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов предупредил граждан о неизбежных отключениях света зимой. По словам чиновника, это связано с аварийным состоянием энергосетей республики.

Ранее в России зафиксировали снижение экспорта электроэнергии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами