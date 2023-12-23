В МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах

Семь регионов России в субботу, 23 декабря, могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды. Об этом предупредили в МЧС РФ.

По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, велика вероятность возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из–за нарушений работы систем жизнеобеспечения населения. В ведомстве отметили, что возможны обрывы линий электропередачи и затруднения с передвижением транспорта, порывы ветра могут достигать 25 м/с.

В перечень регионов с риском ЧС вошли Краснодарский край, где в субботу ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер с порывами до 28 м/с, а также Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария — там обещают очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне прогнозируются порывы ветра 30-32 м/с, а по высокогорью — до 38 м/с.

13 декабря в Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии. Проблемы со светом возникли после того, как на линиях электропередачи произошли обрывы из-за плохих погодных условий и резкого перепада температур.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов предупредил граждан о неизбежных отключениях света зимой. По словам чиновника, это связано с аварийным состоянием энергосетей республики.

Ранее в России зафиксировали снижение экспорта электроэнергии.