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В 2024 году рабочие профессии будут самыми востребованными в России

«Известия»: 50% компаний назвали рабочие специальности самыми востребованными

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Наиболее востребованными на рынке труда в 2024 году будут представители рабочих специальностей. Таковы результаты опроса работодателей сервисом «Работа.ру», пишут «Известия».

«Половина (50%) компаний отметили, что самыми востребованными окажутся рабочие», — говорится в публикации.

Далее по нисходящей идут менеджеры по продажам (32%), инженеры (22%), IT-специалисты (20%), представители массовых профессий (продавцы, курьеры, официанты, кассиры — 15%), логисты (7%), бухгалтеры (6%). В разделе «другое», набравшем 10%, опрошенные работодатели отметили врачей, преподавателей и дизайнеров.

Привлекать новых сотрудников компании рассчитывают с помощью повышения зарплат (44% опрошенных), работой над брендом работодателя (31%) и созданием корпоративной культуры (30%). Гибкий график и возможность удаленной работы предложат новым сотрудникам 20% работодателей, 15% думают над улучшением соцпакета, 12% обновят офис и инфраструктуру для привлечения новых кадров.

В опросе приняли участие более 450 представителей российских компаний со всей территории страны.

18 декабря стало известно, какие профессии были наиболее востребованы в России в 2023 году.

20 декабря сообщалось, что в России ожидается повышение спроса на неопытных и несовершеннолетних работников.

Ранее россиянам объяснили, можно ли отказаться от сверхурочной работы.

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