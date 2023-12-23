Ферма с 50 коровами сгорела в Бурятии, пожар тушили несколько часов

В Иволгинском районе Бурятии произошло возгорание фермы со скотом, в горящей постройке запертыми оказались 50 коров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ариг Ус».

Сообщение о пожаре на ферме в селе Хурумша поступило в экстренные службы ночью 23 декабря, к моменту прибытия первых пожарных расчетов огнем была охвачена постройка, в которой содержалось стадо из 50 коров.

Спасти животных не удалось, общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров, с огнем боролись в течение пяти часов.

Ранее в Кемеровской области пожарные откачали пострадавших на пожаре домашних животных.