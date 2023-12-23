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Украинский журналист сбежал из страны

Телеведущий «24 канала» Печий отказался возвращаться на Украину

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Michael Kuenne/Global Look Press

Телеведущий «24 канала» Алексей Печий отказался возвращаться на Украину после того, как он прибыл в Бельгию, освещать саммит Европейского союза, который проходил 14-15 декабря в Брюсселе. Об этом Печий заявил в социальных сетях.

Украинский журналист добавил, что после завершения саммита он отказался возвращаться в страну, и будет свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки». Причиной отказа Печий назвал изменением отношения к Украине на Западе.

При этом руководитель Печия, генеральный директор «24 канала» Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком журналиста, который должен понимать все последствия своего решения бежать с Украины.

До этого украинский территориальный центр комплектования (ТЦК) прислал групповую повестку для 25 футболистов, которые выступают в киевской «Оболони».

15 ноября появилась информация о том, что футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик внесен в список уклонистов.

Ранее украинский чемпион мира по рыбалке Артур Билан сбежал из-за угрозы мобилизации.

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