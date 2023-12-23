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Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц

ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц

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Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 52% за четыре недели по сравнению с предыдущими 28 днями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во всем мире число новых случаев (COVID-19. — «Газета.Ru») увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вариант коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 как «представляющую интерес». В документе указано, что сначала JN.1 отслеживали как часть варианта BA.2.86, который до этого тоже классифицировали как представляющий интерес. Однако специалисты увидели, что его распространенность быстро растет во всем мире и теперь JN.1 представляет большинство ответвлений.

Тем не менее эксперты подчеркнули, что это ответвление глобально не представляет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Однако ВОЗ ожидает, что этот вариант может привести к росту числа случаев заболевания ковидом. Это актуально для стран, где начался зимний сезон.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защитить свое здоровье перед Новым годом.

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