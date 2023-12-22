В Краснодарском крае выселенной за долги семье выплатили 14 млн рублей

На Кубани семье бойца Аршака Мкртчяна, который погиб в ходе специальной военной операции, выплатили 14 миллионов рублей государственных и региональных компенсаций после выселения за долги по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

Вдова российского военнослужащего вместе с двумя детьми была выселена из квартиры после того, как суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка — как итог, жилое помещение взыскали.

Однако за резонансное дело взялась Генеральная прокуратура России, которая также содействовала вдове Мкртчян в получении нового жилья. После этого в сентябре 2023 года Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру.

В данный момент женщина с двумя детьми проживает на съемной квартире после получения федеральных и региональных компенсаций и выплат. Кроме того, семье была назначена пенсия по потере кормильца.

До этого президент России Владимир Путин пообещал наращивать подтверждение прав участников боевых действий.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».